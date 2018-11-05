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بالصور.. مركز الهزة الارضية وقوتها والمناطق التي تأثرت بها
2018/11/25 | 20:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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