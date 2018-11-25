الجزائر: زيارة ولي العهد السعودي لا علاقة لها بأسعار النفط

2018/11/25 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: أكد وزير الطاقة الجزائري، أن زيارة ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، لا علاقة لها بأسعار النفط.

قال مصطفى قيتوني، اليوم الأحد، إن الزيارة المرتقبة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الجزائر ودول الجوار، لا علاقة لها بارتفاع أو انخفاض أسعار النفط، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".

جاءت تصريحات قيطوني، على هامش تدشين محطة الطاقة الشمسية بمنطقة حاسي مسعود بولاية ورقلة.

وصرح الوزير الجزائري: "مثل هذه القرارات تتخذ في اجتماع فيينا فقط".

وقد تراجعت أسعار الخام بالأسواق العالمية بشكل حاد مع نهاية تعاملات الجمعة الماضي، لينهي خام "برنت" القياسي التداولات متراجعاً بنحو 6.1% عند مستوى 58.80 دولار للبرميل، كما انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" بمقدار 7.7% إلى 50.42 دولار للبرميل.

والجدير بالذكر، أن وسائل إعلام جزائرية قد ذكرت الأيام الماضية أن ولي العهد السعودي سيقوم بأول زيارة إلى الجزائر مطلع شهر ديسمبر المقبل في إطار جولة له بعدد من الدول العربية.

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