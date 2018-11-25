English | وظائف


شاهد بالفيديو | السيول الجارفة في صلاح الدين تقتل 9 مواطنين واصابة 15 اخرين وتهدم الاف البيوت ...
2018/11/25 | 20:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاهد بالفيديو | السيول الجارفة في صلاح الدين تقتل 9 مواطنين واصابة 15 اخرين وتهدم الاف البيوت

مصدر الفيديو: FjvVOP1XfaM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | السيول الجارفة في صلاح الدين تقتل 9 مواطنين واصابة 15 اخرين وتهدم الاف البيوت ...) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو | السيول الجارفة في صلاح الدين تقتل 9 مواطنين واصابة 15 اخرين وتهدم الاف البيوت ...) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).


كامل التفاصيل في: قناة الفرات ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ الدفاع المدني:لغاية الان لم يصلنا اي اخبار بوجود خسائر او انهيار مباني بعد الهزة
⋙ إيمري يكشف أسباب ابعاد أوزيل عن مواجهة بورنموث
⋙ روبرتسون: نحن فقط من نُوقف مانشستر سيتي ولدينا أسبوع حاسم
⋙ رسميًا – تأجيل نهائي كوبا ليبرتادوريس لأجل غير مسمى
⋙ اشبيلية يتصدر الدوري الاسباني بفوزه على فالنسيا
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | اتهامات لبلدية بعقوبة بـترك المتجاوزين على نهر خريسان لارتباطهم بـ"جهات متنفذة".. يونس البياتي
⋙ شاهد بالفيديو | افتتاح ممر جديد ذهابا وايابا من مجسر السكر في الموصل بعد انهياره نتيجة السيول
⋙ بالصور.. مركز الهزة الارضية وقوتها والمناطق التي تأثرت بها
الأكثر شيوعا