هزة أرضية تضرب مدن إقليم كوردستان ومعظم المحافظات العراقية

2018/11/25 | 20:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

تعرضت مدن إقليم كوردستان ومعظم المحافظات العراقية لهزة أرضية.

حيث شهدت مدينة أربيل، مساء اليوم الأحد، هزة أرضية استمرت لأقل من دقيقة وشعر بها المواطنون بمعظم أنحاء المدينة.وأفاد مراسل شبكة رووداو الإعلامية، بأن معظم محافظات إقليم كوردستان، قد تعرضت لهذه الهزة الأرضية وقد وصلت قوتها في منطقة كلار الى 6 درجات على مقياس رختر، بالإضافة الى العاصمة العراقية بغداد، والنجف وواسط وكربلاء والديوانية والأنبار، بدون تفاصيل تذكر عن وقوع أي أضرار لحد الآن.

من جانبه، أعلن مركز الرصد الزلزالي، بأن الهزة التي ضربت مدن العراق بلغت شدتها 6.3 على وقياس رختر ومركزها إيران.

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