احالة مسافر عراقي للقضاء بحوزته جواز سويدي مزوره في مطار بغداد

2018/11/25 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية-كلكامش برس؛ أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، منفذ مطار بغداد الدولي، اليوم الاحد، احالة مسافر عراقي للقضاء بحوزته “جواز سويدي مزوره ” والذي اعادته السلطات التركية الى العراق، حيث كان يروم السفر الى السويد علماً أن المسافر قد غادر العراق بجواز عراقي .وذكر بيان لهيأة المنافذ الحدودية، “بالتعاون مع مكتب جوازات المطار وشعبة البحث والتحري، […]

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