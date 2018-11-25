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هزة السليمانية بلغت قوتها 6.3 درجة على مقياس رختر
2018/11/25 | 20:19
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تعرضت مدينة السليمانية في اقليم كردستان، اليوم الاحد، مع عدد من المحافظات العراقية الى هزة ارضية قوية.وذكر مصدر ان "محافظة السليمانية تعرضت الى هزة ارضية

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