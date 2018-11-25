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الدفاع المدني لـ
2018/11/25 | 20:19
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الدفاع المدني لـ "العهد نيوز": حتى الان لم تصلنا أخبار بوجود خسائر او انهيار مبان إثر الهزة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2018/11/25 | 20:19.

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