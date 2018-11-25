موقع ينشر اسماء الدول الأكثر

2018/11/25 | 20:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشر موقع "بزنس إنسايدر" قائمة للدول الأكثر سخونة على كوكب الأرض، وحصلت دولة جيبوتي الواقعة شرق أفريقيا، على المركز الأول، حيث يبلغ متوسط درجات حرارة بالبلاد على مدار العام 28,5 درجة مئوية.

وذكر الموقع في تقرير له نشر في وقت سابق، أن جيبوتي تعد أكثر المناطق سخونة في العالم طيلة العام، بمتوسط درجات حرارة تبلغ 28,5 درجة مئوية، وحلت بالمركز الثاني جمهورية مالي، التي تقع في غرب أفريقيا، ويبلغ متوسط درجات الحرارة فيها 28,4 درجة مئوية.

أما المركز الثالث، فكان من نصيب كل من جزر بارتيليمي الفرنسية والنيجر وبوركينا فاسو، بمعدل درجات حرارة يصل إلى 28,3 درجة مئوية على مدار العام.

وبعدها، تأتي أروبا بالمركز الرابع، وهي جزيرة هولندية صغيرة في البحر الكاريبي قبالة سواحل فنزويلا، بـ28 درجة مئوية، وترافقها غامبيا، التي تقع على الساحل الغربي لأفريقيا وتحدها السنغال من جميع الجهات.

وجاءت السودان بالمركز الخامس، بمعدل حرارة يصل إلى 27,9 درجة مئوية، تليه جزر المالديف وموريتانيا بـ27,8 درجة مئوية.

وفيما يلي العشر دول الأكثر سخونة في العالم: 1جيبوتي، 28,5 درجة.

2 - مالي، 28,4 درجة.

3 النيجر، وبوركينا فاسو وجزر بارتيليمي، 28,3 درجة.4- أروبا وغامبيا، 28 درجة.5- السودان، 27,9 درجة.6- جزر المالديف وموريتانيا، 27,8 درجة.7- أنغويلا، 27,7 درجة.8- السنغال وجزيرة سانت لوسيا، 27,5 درجة.9- جزر مارشال، 27,4 درجة.10- التشاد، 27,3 درجة.

يذكر ان هناك بعض البلدان حول العالم لا تتأثر بالمنخفض الجوي، بل تحافظ على درجات حرارة عالية على مدار السنة.

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