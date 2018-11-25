اسنئناف الرحلات في مطار البصرة الدولي بعد تحسن مدى الرؤية الملاحية واصلاح الرادار

2018/11/25 | 20:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت إدارة مطار البصرة الدولي، اليوم الأحد، عن عودة حركة الطيران و استئناف استقبال الرحلات الخارجية بشكل طبيعي، وذلك بعد تحسن مدى الرؤية الملاحية وإصلاح العطل الذي تعرض له رادار المطار، مؤكدة أن الخلل الفني في الرادار أمر طبيعي واستمر لبعض ساعات فقط.

وقال مدير المطار سمير عيلان إن عملية إصلاح الرادار جاءت بتكاتف الجهود مابين قسم الاتصالات في المطار وسلطة الطيران المدني فضلا عن الخبير الفرنسي المسؤول عن الرادار.

وأشار عيلان إلى أن بعض شركات الطيران الدولية تطالب بمدى رؤيا ملاحية يقدر بـ 5000 م من اجل الهبوط ، مبينا أنه في الظروف المناخية الصعبة قد يتراجع مدى الرؤية إلى دون هذه المستوى لذا تغير طائرات بعض الشركات الأجنبية وجهتها وتمتنع عن الهبوط على عكس بعض الطائرات العراقية وكذلك القطرية والإماراتية والأردنية فأنها تهبط بشكل طبيعي وفق مدى رؤيا يقدر بـ3000م يوفره لها المطار.

وفي الوقت الذي أكد فيه عيلان بأن مثل هكذا عوارض مناخية وفنية تحصل في اغلب المطارات بمختلف مطارات دول العالم ، دعا وسائل الإعلام إلى ضرورة توخي الدقة والحذر في نقل المعلومة كون المطار يعتبر واجهة وبوابة للبلد أمام دول العالم، و أي خبر سلبي قد يغير الحسابات الدولية في التواصل جواً مع البلد، على حد قوله.

يذكر بأن احد المواطنين قد ناشد يوم أمس الجهات المعنية بالسماح للطائرات القادمة إلى العراق بالهبوط في مطار البصرة الدولي بعد تسجيل تأخر أكثر من رحلة بالوصول إلى المحافظة، مضيفا أن يوم أمس شهد عدم استجابة المطار لهبوط طائرة قادمة من المملكة العربية السعودية تقل 400 معتمراً، ما اجبرها على تغيير مسارها باتجاه الأردن، حسب قوله.

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