القبض على تجار مخدرات في مدينة الرطبة بمحافظة الأنبار

2018/11/25 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت في بيان تلقت الغدير، نسخة منه، إن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة الأولى ألقت القبض على اثنين من تجار المخدرات في قضاء الرطبة بالأنبار". وأوضح البيان، أن "المعتقلين من تجار المخدرات الذين تبحث عنهم الأجهزة الأمنية في المحافظة ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق أحكام المادة 28 مخدرات".يذكر أن تجارة المخدرات راجت في العراق بعد أحداث 2003، وأشارت تقارير دولية صدرت عن مكتب مكافحة المخدرات في الأمم المتحدة، إلى أن العراق تحول إلى محطة ترانزيت لتهريب المخدرات من إيران وأفغانستان نحو دول الخليج العربي، محذرة في الوقت نفسه من احتمال تحوله إلى بلد مستهلك.انتهى.ص.هـ.ح.

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