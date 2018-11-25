الخارجية الايرانية ترد على تصريحات امين عام جامعة الدول العربية المثيرة للتفرقة

2018/11/25 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت الخارجية في بيان لها ان "إيران تتعامل بشكل بناء مع حكومات ودول المنطقة وتقف إلى جانبها عند الضرورة وعند طلبها ذلك "مبينة ان " على الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط أن يعلم أنه الأمين العام لجامعة الدول العربية وليس مروجا لسياسات بعض الدول". كما دعت الخارجية الايرانية :ابو الغيط ألا يتأثر ببعض دول المنطقة ويبتعد عن التصريحات المثيرة للتفرقة.وكان الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط قال في وقت سابق إن على إيران احترام مصالح الدول الأخرى لأجل استقرار المنطقة.انتهى .ك ر

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