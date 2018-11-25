الانواء الجوية تنشر تقريرا مفصلاً بشأن الهزة التي ضربت بغداد وعدد من المحافظات

2018/11/25 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل، الاحد، ان مراصد الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية اليوم الموافق 25/11/2018 في الساعة 7:37:35 بالتوقيت المحلي للمدينة.

وقالت الهيئة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، ان "قوتها بلغت 6.3 درجة على مقياس رختر, وتبعد الهزة(30) كم حدود خانقين -ديالى " مؤكدة ان "المواطنين قد شعروا بها شعور قوي مع حصول أضرار مادية بسيطة".

يذكر ان العراق قد تأثر مؤخرا بعدد من الهزات الارضية خصوصا في الجانب الشرقي منه على طول الحدود الشرقية مع الصفيحة العربية.

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