سياسيون عراقيون يستخدمون طرقاً غير قانونية بمواقع التواصل.. كيف؟

2018/11/25 | 21:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منوعات- كلكامش برس؛ كشف مركز الاعلام الرقمي؛ اليوم الاحد؛ عن قيام سياسيون معروفون في العراق منهم زعماء معروفون، يستخدمون برامج غير قانونية وحسابات وهمية لغرض اعادة نشر تغريداتهم والتفاعل معها.وذكر بيان للمركز؛ ان “فريق الرصد والتحليل في مركز الاعلام الرقمي قام بعمليات رصد مكثفة ومركزّة لعدة اسابيع استهدفت حسابات السياسيين العراقيين المؤثرين على منصة […]

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