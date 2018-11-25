خفر السواحل الايطالية تنقد اكثر من 200 مهاجر في البحر الابيض

2018/11/25 | 21:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واتهم وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني في تغريدة على تويتر مالطا بالتقاعس عن إنقاذ المهاجرين فيعرض البحر وقال إن دورية خفر سواحل مالطا قامت تحويل مسار قارب المهاجرين إلى إيطاليا عن قصد.وأضاف سالفيني أن "مالطا مسؤولة عن تنسيق إنقاذ الأشخاص الذين يتراوح عددهم ما بين 150 إلى 200 شخص، ولكن "حسب المعتاد" يقوم خفر سواحل مالطا بتوجيه قوارب المهاجرين وتحويلهم إلى الشمال انتهى .ك ر

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