الرصد الزلزالي: هزة ارضية ضربت محافظات العراق

2018/11/25 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت وحدات الرصد الزلزالي في العراق بان هزة بلغت قوتها 6.5 على مقياس ريختر ضربت مساء الاحد محافظات الشمال فيما تراوحت شدتها في محافظات الوسط

واكدت وحدات الدفاع المدني في المحافظات التي تعرضت الى الهزة الارضية، خلوها من اي اضرار جراء ذلك.

وبينت ان فرق الانقاذ انتشرت تحسبا لهزات ارتدادية اخرى.انتهى/ و

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