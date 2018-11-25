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(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ الحشد الشعبي يفكك ويرفع 73 عبوة ناسفة ومقذوف حربي في بيجي

25/11/2018 20:51:00 PM | عدد القراءات : 19

واع/بغداد

تمكنت هندسة الميدان في اللواء 31 بالحشد الشعبي، الأحد، من رفع وتفكيك 73 عبوة ناسفة ومقذوف حربي في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين.

وقال الحشد في بيان تلقته (وكالة انباء الاعلام العراقي/ واع)إن"قسم هندسة الميدان التابع للواء 31 في الحشد الشعبي ضمن قاطع عمليات صلاح الدين اجرى عملية مسح وتطهير بحثا عن المتفجرات والالغام التي خلفها "داعش" في ناحية الصينية التابعة لقضاء بيجي شمل منازل سكنية وطرق بهدف تأمينها امام عودة المدنيين للناحية".

وأضاف، أن"عملية المسح اسفرت عن رفع أكثر من 60 مقذوف حربي و13 عبوة ناسفة، فضلا تفكيك 7 "جلكانات" معدة للتفجير، مبينا أنه تم التخلص من المتفجيرات والمخلفات الحربية بشكل آمن".

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