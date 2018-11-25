الأمم المتحدة تعلق بشأن زيارة بارزاني لبغداد

2018/11/25 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش، ان زيارة رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني الى بغداد خطوة في الاتجاه الصحيح.

وأجرى بارزاني ووفده المرافق، خلال الزيارة، سلسلة محادثات مع كبار المسؤولين السنة والشيعة في بغداد وعلى رأسهم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بهدف حل القضايا العالقة بين الطرفين.

وقال كوبيتش لكوردستان 24 ان "زيارة بارزاني لبغداد ايجابية وخطوة في الاتجاه الصحيح كونها تعزز الثقة بين اربيل وبغداد وتفتح المجال لحل الخلافات".

وبين بغداد واربيل حزمة من القضايا الخلافية مثل الموازنة المالية والنفط وكركوك اضافة الى استحقاقات البيشمركة.

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