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ضبط مسافر عراقي بحوزته جواز سويدي مزور في مطار بغداد
2018/11/25 | 21:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، منفذ مطار بغداد، الاحد، عن احالة مسافر عراقي للقضاء بحوزته جواز سويدي مزور، حيث كان يروم السفر الى السويد.

وقالت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه تم “احالة مسافر عراقي للقضاء بحوزته جواز سويدي مزور والذي اعادته السلطات التركية الى العراق، حيث كان يروم السفر الى السويد علماً أن المسافر قد غادر العراق بجواز عراقي”.

وأضافت الهيئة، أنه “بالتعاون مع مكتب جوازات مطار بغداد وشعبة البحث والتحري، بعد أن تم الفحص والتدقيق في مختبر تحليل الوثائق المزوره، وتم اتخاذ الاجراءات القانونيه بحقه واحالته للقضاء عبر مركز شرطة المطار”.

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