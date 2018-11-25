سياسيون يستخدمون طرقاً غير قانونية لزيادة تفاعل حساباتهم على تويتر

2018/11/25 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين – بغداد]اكّد مركز الاعلام الرقمي DMC ان سياسيين معروفين في العراق منهم زعماء معروفون، يستخدمون برامج غير قانونية وحسابات وهمية لغرض اعادة نشر تغريداتهم والتفاعل معها، وبالتالي زيادة عدد الاعجابات والردود على هذه التغريدات.واوضح المركز في بيان تلقت وكالة كل العراق [أين] ان "فريق الرصد والتحليل في مركز الاعلام الرقمي قام بعمليات رصد مكثفة ومركزّة لعدة اسابيع استهدفت حسابات السياسيين العراقيين المؤثرين على منصة تويتر، ووجد ان عددا منهم يستخدم بوتات وحسابات وهمية لزيادة التفاعل مع التغريدات وعلى نحو مُوحد يكشف عن وجود خطة منظمة وواضحة للتعامل مع التغريدات".و اشار المركز الى ان "هذه الطرق غير القانونية تتعارض مع قواعد الاستخدام الخاصة بمنصات التواصل الاجتماعي، والهدف الاساسي منها هو ايهام المتابعين والرأي العام بوجود جماهير ومؤيدين لهؤلاء السياسيين في هذه المنصة".من جهته دعا مركز الاعلام الرقمي السياسيين ومكاتبهم المختصة بهذا الشأن ممن تورطوا في هذا الأمر المخالف لمعايير تويتر وباقي منصات التواصل الاجتماعي دعاهم الى الابتعاد عن هذه المخالفات وعدم الاستمرار بمزاولتها ، لانها تعد احد انواع الخداع والاستغفال بحق جماهير هذه الشخصيات ومتابعيهم.وعن هذه الحالات حذّر مركز الاعلام الرقمي مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي واوصى بعدم التفاعل مع هذه الحسابات والابلاغ عن البوتات الوهمية غير القانونية.

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