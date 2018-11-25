كارتيرون: أجواء تونس أبهرتني وأتمنى تدريب نسور قراج

2018/11/25 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رفعت فيسبوك تويتر أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، أن مواجهة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي، جعلته يتمنى خوض تجربة تدريبية في تونس.

كارتيرون خسر مع الأهلي أمام الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون رد، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليخسر اللقب بعد فوزه في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف لهدف.

وأضاف كارتيرون خلال تصريحات نقلها موقع "الصريح" التونسي، أنه سيحظى بشرف كبير في حالة توليه مهمة تدريب المنتخب التونسي، إذا أراد الاتحاد التونسي لكرة القدم هذا.



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⭕️ اختلفت الألوان لكن تأثيره على المرمى لم يختلفجون أنطوي يصبح أكثر لاعب أجنبي تسجيلًا للأهداف في الدوري المصري بـ 62 هدفًا 🔥 pic.twitter.com/GgKPmC31or

— جول مصر (@goaleg) November 25, 2018المدرب الفرنسي شدد على أن الأجواء التونسية سواء على جانب الجماهير أو فريق الترجي، أبهرته وجعلته يتمنى خوض تجربة تدريبية في تونس.

وأبدى كارتيرون إعجابه بمستوى أيمن بن محمد، الظهير الأيسر لفريق الترجي التونسي، واصفًا إياه باللاعب العالمي، والذي سيكون له شأن كأس العالم للأندية بالإمارات، حيث سيتلقى عروضًا كبرى.

الأهلي أعلن خلال الأيام الماضية، عن إقالة كارتيرون من تدريب الفريق، بعد خسارة دوري أبطال إفريقيا، والخروج من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

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