طبيب الأهلي يكشف طبيعة إصابة تفاريس في ديربي جدة

2018/11/25 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رفعت فيسبوك تويتر شهد الشوط الأول من مباراة الاتحاد والأهلي، في ديربي جدة، تعرض اللاعب جانيني تفاريس، مهاجم الراقي، وخروجه بشكل اضطراري.

الاتحاد يواجه الأهلي بالجولة العاشرة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، على ملعب الجوهرة.

وأشار مراسل قنوات السعودية الرياضية إلى أن الفحوصات الطبية الأولية للاعب تفاريس، كشفت عن إصابته بشد في العضلة الخلفية.



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مراسل #KSA_SPORTS وليد الخضير :إصابة #جانيني عبارة عن شدّ في العضلة الخلفية والأقرب أنها تمزق.#الاتحاد_الأهلي#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/v0v9sISKmf

— KSA SPORTS (@riyadiyatv) November 25, 2018طبيب الاتحاد أكد على أن إصابة تفاريس أقرب إلى تمزق في العضلة الخلفية، وسيتم عمل كافة الفحوصات الطبية بعد غدٍ الثلاثاء.

ومن المقرر أن يخضع مهاجم الرأس الأخضر إلى الآشعة يوم الثلاثاء، لمعرفة طبيعة إصابته، وتحديد مدة غيابه عن الملاعب.

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