بينيتيز: ساري يجب أن يشكر كونتي.. وليفربول لم ينفق معي مثل كلوب

2018/11/25 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد أباظة فيسبوك تويترأبدى رافا بينيتيز مدرب نيوكاسل يونايتد اعتقاده بأن ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي الحالي يستفيد من الأساس الذي وضعه سابقه أنتونيو كونتي.

وقال بينيتيز في حواره مع صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية:"تشيلسي يظهر جمال كرة القدم مع ساري في البريميرليج".



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وأضاف:"له الكثير من الاستحقاق في ذلك، ولكنه أيضاً وجد أساساً مميزاً ن عمل أنتونيو كونتي في السنوات السابقة".

وأوضح:"تشيلسي كونتي كان يعمل بطريقة أكثر ميكانيكية ولكنه أيضاً لعب بشكل جيد، الآن مع ساري البلوز يراوغون أكثر ويستمتعون أيضاً".

أما عن ليفربول مع يورجن كلوب قال:"نسخته الحالية من ليفربول في القمة.



كلوب يسير بشكل جيد، ولكن في أيامي لم يكن النادي ينفق بنفس القدر ولم يكن الأساس بمقدوره أن يصبح بتلك القوة".

وكان بينيتيز قد سبق له تدريب ليفربول حتى 2010، حين قاده لدوري أبطال أوروبا 2005 الشهير، كما قاد تشيلسي وحقق معه لقب الدوري الأوروبي عام 2013.

أيضاً سبق لبينيتيز العمل في نابولي قبل رحيله وقدوم ساري بدلاً منه في 2015.





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