سوريا : مجزرة جديدة للتحالف الامريكي في دير الزور !

2018/11/25 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل “التحالف الامريكي” لليوم الثالث على التوالي مجازره في ريف ديرالزور الشرقي حيث استشهد 14 مدنياً من عائلة واحدة في غارات جديدة لطائراته الحربية على بلدة الشعفة.وذكرت مصادر أهلية أن" طيران “التحالف الدولي” الذى تقوده الولايات المتحدة من خارج مجلس الأمن بذريعة محاربة تنظيم داعش الإرهابي قصف اليوم منازل الأهالي في بلدة الشعفة ما تسبب باستشهاد 14مدنياً من عائلة واحدة جلهم من الأطفال والنساء.ولفتت المصادر إلى أن غارات طيران “التحالف الدولي” المتواصلة دمرت الكثير من منازل الأهالي والبنى التحتية نتيجة قوة تأثير الصواريخ التي تطلقها الطائرات المعتدية.

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