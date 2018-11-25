2018/11/25 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد بالفيديو | بغداد ..سكان حي المنصور: امانة العاصمة تقدم خدماتها بـ"التقسيط المريح"

مصدر الفيديو: oxzv-HACvx0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | بغداد .. سكان حي المنصور: امانة العاصمة تقدم خدماتها بـ"التقسيط المريح") نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو | بغداد .. سكان حي المنصور: امانة العاصمة تقدم خدماتها بـ"التقسيط المريح") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).