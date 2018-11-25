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شاهد بالفيديو | بغداد .. سكان حي المنصور: امانة العاصمة تقدم خدماتها بـ
2018/11/25 | 21:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاهد بالفيديو | بغداد ..

سكان حي المنصور: امانة العاصمة تقدم خدماتها بـ"التقسيط المريح"

مصدر الفيديو: oxzv-HACvx0

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