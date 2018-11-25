وفد فتح يصل القاهرة لإجراء مشاورات مع المسؤولين المصريين

2018/11/25 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، مساء اليوم الأحد، وفد حركة فتح برئاسة عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة “فتح”، مسؤول ملف المصالحة عزام الأحمد.

ويضم الوفد، إلى جانب الأحمد، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.

ويبحث الوفد مع المسؤولين المصريين ملف إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية وفق اتفاق القاهرة في 12 أكتوبر/ تشرين أول 2017، الذي يقضي بضرورة تمكين حكومة الوفاق الوطني من إدارة شؤون قطاع غزة كما في الضفة الغربية، حيث أن تطبيقه تعثر بسبب عدم التزام وعرقلة حركة “حماس” عمل وتمكين الحكومة.

وكان القيادي في حركة حماس، حسن يوسف، قال :” إن الحركة وافقت على الورقة المصرية للمصالحة مع حركة فتح، كما تعاملت بإيجابية مع ما قدمه المسؤولين المصريين، وذلك خلال اجتماعات القاهرة الخميس الماضي، والتي جمعت بين مسؤولي المخابرات العامة المصرية وقيادات حركة حماس، داعيا حركة فتح للموافقة على الورقة المصرية بشكل سريع لإنهاء الانقسام.”

وتكثف مصر جهودها من أجل استكمال المصالحة الفلسطينية من خلال ورقة تفاهم وضعت فيها جداول زمنية ومواعيد لتطبيق ملفات المصالحة.

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