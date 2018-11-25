بيان رسمي: رئيس الوزراء يتابع شخصيا موجة السيول واجراءات مساعدة المواطنين

2018/11/25 | 21:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عبدبغداد- واعاوفد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي فريقا من خلية ادارة الأزمات المدنية إلى محافظة واسط للاطلاع الميداني على واقع المحافظة وتحديد احتياجات المواطنين والاشراف المباشر على تقديم كافة التسهيلات الفورية للمحافظة وللمؤسسات للقيام باعمالها بعد موجة السيول والامطار التي ضربت المحافظة .

ووجه رئيس مجلس الوزراء بتقديم التعازي والمواساة لذوي ضحايا الفيضانات واتخاذ الاجراءات اللازمة لتخفيف معاناتهم.

وقد تم التأكد من ابقاء الوضع العام تحت السيطرة، حيث يتم تصريف السيول في وادي گلال بدرة ووادي ترساق إلى هور الشويجة .

من جهة أخرى، يتابع رئيس الوزراء شخصيا موجة السيول التي وصلت الى محافظة المثنى ووجه سيادته بتقديم كل الدعم الذي تحتاجه المحافظة واستنفار كافة الجهود، مع وصول تأكيدات من الفرق الميدانية بعدم وجود خسائر بشرية او مادية تذكر.

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