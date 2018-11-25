عبدالمهدي يصدر توجيهات تخص واسط

2018/11/25 | 21:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ ارسل رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي؛ اليوم الاحد؛ وفدا من خلية ادارة الازمات المدينة الى محافظة واسط للاطلاع على اثار السيول في المحافظة.وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء؛ ان “رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي؛ اوفد فريقا من خلية ادارة الأزمات المدنية إلى محافظة واسط للاطلاع الميداني على واقع المحافظة وتحديد احتياجات المواطنين والاشراف […]

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