عبدالمهدي يوفد فريقا من خلية ادارة الازمات الى واسط للاطلاع على واقع السيول

2018/11/25 | 21:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اوفد رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، اليوم الاحد، فريقا من خلية ادارة الازمات الى واسط للاطلاع على واقع السيول.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، تلقته "الغد برس"، ان "رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، اوفد فريقا من خلية ادارة الأزمات المدنية إلى محافظة واسط للاطلاع الميداني على واقع المحافظة وتحديد احتياجات المواطنين، والاشراف المباشر على تقديم كافة التسهيلات الفورية للمحافظة وللمؤسسات للقيام باعمالها بعد موجة السيول والامطار التي ضربت المحافظة".

ووجه رئيس مجلس الوزراء، وفقا للبيان بـ"تقديم التعازي والمواساة لذوي ضحايا الفيضانات واتخاذ الاجراءات اللازمة لتخفيف معاناتهم".وتابع البيان انه "تم التأكد من ابقاء الوضع العام تحت السيطرة، حيث يتم تصريف السيول في وادي گلال بدرة ووادي ترساق إلى هور الشويجة".واضاف البيان انه "من جهة اخرى يتابع عبد المهدي شخصيا موجة السيول التي وصلت الى محافظة المثنى"، موجها "بتقديم كل الدعم الذي تحتاجه المحافظة واستنفار كافة الجهود، مع وصول تأكيدات من الفرق الميدانية بعدم وجود خسائر بشرية او مادية تذكر في المحافظة".

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