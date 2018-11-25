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نسب صادمة للعراقيات ..7% تزوجن دون 15 عامًا
2018/11/25 | 21:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشفت وزارة التخطيط، الأحد، عن نسب زواج النساء المبكر في العراق، فيما أشارت إلى أن نحو 8% تزوجن بعمر دون الـ15 سنة.

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