نسب صادمة للعراقيات ..7% تزوجن دون 15 عامًا

2018/11/25 | 21:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة التخطيط، الأحد، عن نسب زواج النساء المبكر في العراق، فيما أشارت إلى أن نحو 8% تزوجن بعمر دون الـ15 سنة.

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