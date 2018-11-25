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اعتقال رئيس عصابة متخصصة بالسرقة والسطو المسلح في ميسان
2018/11/25 | 21:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفادت قيادة شرطة محافظة ميسان والمنشآت، اليوم الاحد، باعتقال رئيس عصابة متخصصة بالسرقة والسطو المسلح وابتزاز وتهديد المواطنين

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