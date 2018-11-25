ملك الأردن يعزي العراق بضحايا السيول

2018/11/25 | 21:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزا ملك الأردن، عبد الله الثاني ، اليوم الاحد، الشعب العراقي بضحايا السيول.

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