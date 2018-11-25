محمد آل جابر: إيران وميليشياتها الحوثية يزرعون الفوضى في اليمن.. وسنقف بالمرصاد لهم

2018/11/25 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محمد آل جابر، سفير المملكة العربية السعودية في اليمن، أن احتفالات ميليشيا الحوثي الإيرانية بتصريحات الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أمس السبت، تؤكد عمق العلاقة بين الجانبين.

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