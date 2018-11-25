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بعد موجة الامطار والسيول: زيادة 71 ألف دونم للخطة الزراعية
2018/11/25 | 21:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد-ناس كشفت مديرية زراعة بابل، الأحد، عن زيادة في خطتها الزراعية للموسم الشتوي في مختلف المحاصيل الزراعية.

وقال مدير إعلام زراعة بابل محمد صباح لـ” ناس”، اليوم (٢٥تشرين الثاني /٢٠١٨)، إن “وزارة الزراعة أبلغتهم بزيادة نسبة المساحات التي ستزرع للموسم الشتوي للعام الحالي في حميع المحاصيل “.

وأضاف محمد صباح، أن “الوزارة أبلغتهم بإضافة ٧١ […]

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