بعد موجة الامطار والسيول: زيادة 71 ألف دونم للخطة الزراعية

2018/11/25 | 21:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-ناس كشفت مديرية زراعة بابل، الأحد، عن زيادة في خطتها الزراعية للموسم الشتوي في مختلف المحاصيل الزراعية.وقال مدير إعلام زراعة بابل محمد صباح لـ” ناس”، اليوم (٢٥تشرين الثاني /٢٠١٨)، إن “وزارة الزراعة أبلغتهم بزيادة نسبة المساحات التي ستزرع للموسم الشتوي للعام الحالي في حميع المحاصيل “.وأضاف محمد صباح، أن “الوزارة أبلغتهم بإضافة ٧١ […]

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