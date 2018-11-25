السهيل تثمن موقف الاردن بأخلاء”4″ جنود عراقيين تعرضوا لتفجير عبوة ناسفة قرب الحدود

2018/11/25 | 21:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اعربت سفيرة العراق في المملكة الاردنية صفية السهيل اليوم الاحد، عن شكرها للموقف الاردني المتمثل بأخلاء أربعة جنود عراقيين بعد تعرضهم لتفجير عبوة ناسفة قرب الحدود المشتركة بين البلدين.

وذكر بيان لمكتبها تقلته (واع)، ان “السهيل قدمت شكرها للاردن ملكا وشعبا وللقوات العسكرية على الموقف الاخوي المشرف بنقل الجنود العراقيين الى داخل اراضيها لتلقي العلاج ، مشددة في الوقت ذاته على أن هذا الموقف إن دل على شيء فإنما يدل على عمق العلاقات الاخوية التي تجمع العراق بالأردن ومتانتها وعلى مختلف الصعد.

جاء ذلك خلال زيارتها التفقدية لجرحى مغاوير حرس الحدود اللواء السادس الفوج الثالث الذين يتلقون العلاج في مدينة الحسين الطبية بعد ان تم اخلاؤهم الى داخل الاراضي الاردنية من معبر الكرامة الحدودي بتوجيه من الملك عبدالله الثاني بن الحسين إثر تعرضهم لانفجار عبوة ناسفة أقصى غربي محافظة الانبار يوم الاحد المصادف ٢٥-تشرين الثاني-٢٠١٨”.

والتقت السهيل خلال الزيارة التي رافقها فيها المحلقان العسكري والصحي بالكادر الطبي,مشيدة بالتضحيات التي يقدمها المقاتلون الابطال دفاعاً عن أرض الوطن ومنع عصابات داعش الارهابية من العبث بأمن واستقرار العراق.

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