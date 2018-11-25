ريال مدريد يعلق على قضية راموس

2018/11/25 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلرد نادي ريال مدريد على التّسريبات التي نشرتها صحيفة دير شبيغل الألمانية نقلا عن "فوتبول ليكس" والتي كشفت أن سيرخيو راموس قائد "الملكي" أخفق في مناسبتين باختبارات منشطات.وجاء في بيان النادي الملكي، بأن راموس لم يقم أبدا بخرق اللوائح في قواعد مكافحة المنشطات المتعارف عليها.مضيفاً، أن اليويفا دائما ما يطلب عينات من اللاعبين وبعض المعلومات التي نعطيها لهم بشكل فوري.وأردف البيان، بالنسبة لباقي الادعاءات الموجودة بالتقرير فالنادي لن يعلق عليها لأنها بدون أدلة.وجاء ذلك بعدما رفض اللاعب بشكل غريب أن يتم اتخاذ عينة عشوائية منه، وهو ما سجله مسؤول لجنة المنشطات في تقريره.وكانت المجلة الألمانية قد أثارت جدلا واسعا في الأسابيع الماضية، حيث كشفت عن تجاوز ناديي مانشستر سيتي الإنكليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي لقواعد اللّعب النّظيف، كما كشفت عن حوافز غير معلنة في عقود العديد من نجوم كرة القدم أبرزهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار.

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