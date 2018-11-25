2018/11/25 | 22:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسرارميديا دعا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الأحد، الجهات الامنية الى التأهب لصد اي عمليات قد يشنها تنظيم داعش، مؤكدا على اهمية استمرار المتابعة الميدانية في جميع القواطع وتكثيف الجهد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الامن الوطني يحذر من هجمات لـ”داعش” اسرار ميديا.

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