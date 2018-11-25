عديد نصار - سلامة كيلة، الإنسان والمشروع

2018/11/25 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عديد_نصار نص المداخلة التي أعدت وألقيت في حفل تأبين المفكر والمناضل سلامة كيلة، والذي أقيم في رابطة الكتاب الأردنيين في عمان بتاريخ 24/11/2018:سلامة كيلة، الإنسان والمشروععديد نصارلم يأت لقائي بسلامة كيلة قبل نحو من عقد من الزمن بمحض المصادفة، بل جاء في سياق البحث عن مشروع ثقافي سياسي وتنظيمي يمكن أن يقدم البديل الذي يمثل النقيض الطبيعي والواقعي لما يحيط بمجتمعاتنا من عوامل التهميش والانسحاق وال......

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