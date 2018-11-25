ميثم الجنابي - تحليل ونقد تجارب الإصلاح والثورة في روسيا (1)

2018/11/25 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ميثم_الجنابي التاريخ الروسي شأن تاريخ الأمم الأخرى، ميدان للفضيلة والرذيلة، نعثر فيه على كل المظاهر الممكنة للوجود الإنساني.غير أن ما يميز تجارب الأمم هو أصالة إبداعها.وليس المقصود بالأصالة هنا سوى ما يمكنه شحذ الذاكرة والوعي برموز المناعة ضد تكرار الخطيئة والخطأ.وهذا ما صاغه الفكر العربي القديم في مفهوم العبرة.فالعبرة هي تعبير عن إدراك لمعنى، واعتبار لماض، وعبور منه إلى مستقبل يجعل من تجارب الأسلاف حكمة ا......

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