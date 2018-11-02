اللامي :الصحفيون العرب اسهموا بالانتصار على داعش خصوصا في العراق

2018/11/25 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاستعرض رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي اليوم الاحد ، جملة من الانجازات التي يقوم بها الاعلام على مستوى تقريب وجهات النظر لخدمة الشعوب العربية.وذكر بيان لاتحاد الصحفيين العرب تسلمته (واع)، ان “اللامي وخلال لقائه رئيس الوزراء السوري عماد خميس ، اكد دور الاتحاد في تقريب وجهات النظر لخدمة الشعوب العربية والسعي الدائم بنقل الحقيقة والخبر الاعلامي الصادقين للرأي العام وعدم تزييف الحقائق ، مشيرا الى ان الانتصار على الارهاب ساهم فيه الصحفيون العرب بشكل كبير خصوصا في العراق الذي كان لتضحيات الصحفيين العراقيين دورا بارزا في انتصاره على الزمر الارهابية”.من جانبه اكد رئيس الوزراء السوري ان العرب اليوم بحاجة الى النظر نحو المستقبل بغية البدء الحقيقي لبناء مادمره الارهاب في عدة بلدان عربية ، مشيدا بدور الاتحاد العام للصحفيين العرب لدعمه قيم السلام ، فيما عبر عن تقديره لتضحيات الصحفيين وهم يواجهون الارهاب الاعمى”.

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