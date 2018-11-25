2018/11/25 | 22:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ عمليات بغداد تقطع طريق أبو نؤاس بشكل تام

25/11/2018 22:30:00 PM | عدد القراءات : 1

واع/ بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، الى قطع طريق أبو نؤاس بشكل تام.

ونوهت القيادة في بيان، تلقت (وكالة انباء الاعلام العراقي واع) انه" نسترعي انتباه المواطنين الكرام الى ان الجهد الهندسي في قيادة عمليات بغداد يستمر طيلة هذه الليلة بأعمال رفع الكتل الكونكريتية وتغيير مسارات الطريق لغرض جعل الطريق الى منطقة سبع قصور ذو ممرين ذهاب واياب".

وأضافت" لذا اقتضى قطع حركة العجلات في شارع ابي نؤاس بشكل تام هذه الليلة"، داعية المواطنين الى" سلك طرق بديلة أخرى وعدم التوجه الى شارع ابي نؤاس، متمنين لهم سلامة الوصول".

ت/ب.ش

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