عمليات بغداد تعلن عن قطع شارع ابو نؤاس

2018/11/25 | 23:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداداعلنت قيادة عمليات بغداد، الاحد، عن قطع شارع ابو نؤاس وسط بغداد، داعية المواطنين الى سلك طرق اخرى.وقالت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "الجهد الهندسي في قيادة عمليات بغداد يستمر طيلة هذه الليلة بأعمال رفع الكتل الكونكريتية لغرض جعل الطريق الى منطقة سبع قصور ذو ممرين ذهاب واياب"، مبينة انه "سيتم قطع حركة العجلات في شارع ابي نؤاس بشكل تام هذه الليلة".ودعت القيادة المواطنين الى "سلك طرق بديلة أخرى وعدم التوجه الى شارع ابي نؤاس".

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