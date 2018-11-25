إشبيلية يتصدر الدوري الاسباني وينتزع الصدارة من برشلونة

2018/11/25 | 23:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلانتزع إشبيلية صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم من حامل اللقب برشلونة، بفوزه الصعب على ضيفه بلد الوليد 1-صفر الأحد على ملعب "بيثخوان سانشيز" في إشبيلية في المرحلة الثالثة عشر للمسابقة المحلية.أحرز هدف اللقاء الوحيد، البرتغالي أندريه سيلفا في الدقيقة 30 من زمن المباراة.بهذه النتيجة، ارتقى إشبيلية للصدارة برصيد 26 نقطة بفارق نقطة عن برشلونة، فيما تجمد رصيد بلد الوليد عند 17 نقطة في المركز الثاني عشر.وفي نفس الجولة، تعادل أتلتيك بيلباو مع ضيفه خيتافي بهدف لكل منهما.تقدم بيلباو بهدف عن طريق بيرو نولاسكوين في الدقيقة 67 من زمن اللقاء.وعاد خيتافي بهدف التعادل عبر خايمي ماتا في الدقيقة 77 من زمن المباراة.بهذه النتيجة، ارتقى خيتافي للمركز العاشر برصيد 17 نقطة، فيما يحتل بيلباو المركز الثامن عشر برصيد 11 نقطة.

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