فيلانويفا: نمر بظروف صعبة جدًا وسنبذل أقصى جهد لتخطي هذه الفترة

2018/11/25 | 23:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رفعت فيسبوك تويتر أعرب التشيلي كارلوس فيلانويفا، لاعب وسط فريق نادي الاتحاد، عن حزنه الشديد لخسارة فريقه ديربي جدة أمام الأهلي.

فيلانويفا قال خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة "لا أعلم لماذا نخسر هذه المباريات ولا استطيع أن أقول أي شيء عن خسارة ديربي جدة".

اللاعب التشيلي تابع "كانت بدايتنا في مباراة ديربي جدة جيدة، ولكن كنا على ثقة كبيرة بأننا سنحقق الفوز بالمباراة، وسنعود في أقرب وقت".



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— موقع قول السعودي (@GoalSA) November 25, 2018لاعب الاتحاد أردف "نحن نمر بظروف صعبة جدًا، وخسرنا أغلب المباريات، ولا استطيع بشكل فني التحدث عن ما يحدث للاتحاد".

واختتم كارلوس فيلانويفا تصريحاته مشددًا على أن جميع لاعبي الاتحاد سيعملون بأقصى جهد لديهم من أجل تغيير الأوضاع الحالية.

الاتحاد تلقى الخسارة من الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، باللقاء الذي جمع بينهما بالجولة العاشرة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

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