عبد الفتاح عسيري مرتديًا قميص الاتحاد: لم أجدد عقدي مع الأهلي

2018/11/25 | 23:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رفعت فيسبوك تويتر أكد عبد الفتاح عسيري، صانع ألعاب فريق الأهلي، على أنه لم يجدد عقده مع فريقه حتى الآن، قبل نهايته في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكانت أخبار تم تداولها خلال الأيام الماضية، حول اتفاق عسيري مع إدارة الأهلي على تجديد تعاقده خلال الفترة الحالية.

وأضاف عسيري خلال تصريحات تلفزيونية عقب مباراة ديربي جدة، أنه لم يجدد للأهلي حتى الآن، وأن كل الأمور في يد وكيل أعماله.



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وبعد سؤاله عن مفاوضات الاتحاد معه، لم ينفي عسيري الأمر، بل قال "لا أعرف شيء، كل الأمور في يد وكيل أعمالي حاليًا".

عسيري يرفض الاحتفال بهدفه في مرمى فريقه السابق ⚽️(@SPL :📸) pic.twitter.com/q2lrhTo7iR

— موقع قول السعودي (@GoalSA) November 25, 2018وعن ظهوره بقميص نادي الاتحاد في اللقاء التلفزيونية، قال عسيري "استبدلت قميصي مع فهد المولد لاعب الاتحاد، وأرتدي قميصه".

عسيري تابع "ألف مبروك لجماهير الأهلي على الفوز، ومستحيل أن أفرح عندما أسجل في مرمى فريق الاتحاد، لأنني أعتز بهذا الفريق".

سجل عسيري هدفًا في فوز الأهلي على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ديربي جدة، بالجولة العاشرة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

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