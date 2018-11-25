عمر السومة يوجه نصيحة للاعبي الاتحاد لتصحيح المسار

2018/11/25 | 23:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلال محمد فيسبوك تويتر كشف عمر السومة، مهاجم الأهلي عن الحل الأمثل من وجهة نظره لخروج الاتحاد من الأزمة التي يعيشها في الموسم الحالي.

وخسر الاتحاد بثلاثة أهداف لهدف من الأهلي، في الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين، في مباراة سجل فيها عمر السومة هدفاً وصنع آخر.

وقال المهاجم السوري في تصريحات تلفزيونية عقبت اللقاء: "ثلاث نقاط هامة حصلنا عليها اليوم، في الشوط الثاني تمكنت من استغلال نقطة ضعف الاتحاد، ولعبت على اللاعب الذي يشكل نقطة الضعف".



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وتابع: "قدرنا اليوم، أن ننفذ تعليمات المدير الفني، أهم شيء هو الفوز بالنقاط الثلاث".

وواصل قائلاً حول مستوى الاتحاد الموسم الحالي: "الاتحاد حماسهم زائد هذا الموسم، وهذا ما يتسبب في خسارتهم للمباريات بسبب فقدان التركيز واستعجال الفوز".

تصريحات السومة لاعب #الاهلي بعد اللقاء 🗣️ pic.twitter.com/LZMsegHkXI

— موقع قول السعودي (@GoalSA) November 25, 2018وأكمل: "نصيحتي لهم أن يبتعدوا عن الحماس، وأن يطبقوا تعليمات المدرب فقط".

وأتم قائلاً: "سبب فقدان الأهلي بعض النقاط في هذا الموسم، هو التراخي في بداية بعض المباريات، نفوق بعدما نستقبل هدفاً، ونبدأ في اللعب والسيطرة على مجريات المباراة".

الجدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، بينما يحتل الاتحاد المركز الأخير بنقطتين.

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