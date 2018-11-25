العيساوي لـ(الحصاد): الفياض مرشح عبد المهدي ونال دعم البناء وجزء كبير من الإصلاح

2018/11/25 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن تحالف البناء فيصل العيساوي ان تردد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في ارسال الاسماء للبرلمان على اعتبار ان كتلة معينة ترفض بعض المرشحين هو امر يحسب عليه. العيساوي ولدى استضافته في برنامج الحصاد الذي تبثه آفاق اشار الى ان فالح الفياض هو مرشح عبد المهدي للداخلية وقد نال دعم كل تحالف البناء وجزء كبير من الاصلاح بالتالي فعلى رئيس الوزراء تقديمه للبرلمان بدل التذرع بالخلافات بين الكتل وتأجيل تقديم الاسماء منذ مدة قاربت على الشهر, مبينا ان الكتل السياسية ستصوت على ما يقدمه عبد المهدي من مرشحين للوزارات المتبقية.وأوضح العيساوي ان هنالك غموض كبير برؤية تشكيل الحكومة وهي التي خلقت تلك التأويلات والتقاطعات بين القوى السياسية, لافتا الى ان الكرة اليوم بملعب عبد المهدي وعليه ان يطرح الاسماء المقتنع بها امام مجلس النواب وهو المعني باختيار من يراه مناسبا ومن لايمر يتم ترشيح اسماء اخرى.

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