دولة أفريقية تطلق قمرها الصناعي الاول

2018/11/25 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أعلنت إثيوبيا عن نيتها إطلاق أول قمر اصطناعي خلال العام القادم 2019.ووفقا لمعهد علوم وتكنولوجيا الفضاء الإثيوبي {ESSTI} بجامعة أديس أبابا من المتوقع إطلاق القمر الاصطناعي من الصين في أيلول 2019.وكشف عن الخطط الأولية لإطلاق القمر الاصطناعي في عام 2016، وفي ذلك العام وافق مجلس الوزراء الإثيوبي على إنشاء معهد علوم وتكنولوجيا الفضاء الإثيوبي.وقال المدير العام للمعهد سولومون بيلاي تيسيما إن إطلاق القمر الاصطناعي سيكون من الصين، بينما ستكون محطة التحكم والقيادة في إثيوبيا.ومن خلال الالتزام بشعار المعهد "نستكشف الكون لصالح شعبنا"، تعتزم إثيوبيا استخدام إطلاق القمر الاصطناعي لتحسين قدراتها في مجال رصد حالة الطقس.وسيكلف تصميم وتطوير القمر الاصطناعي ما يقرب من 8 ملايين دولار، وتتحمل الصين 6 ملايين دولار من تلك التكلفة.ولم يكشف عن شروط التعاون بين إثيوبيا والصين فيما يتعلق بإطلاق هذا القمر الاصطناعي.

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