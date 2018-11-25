لا كمارك مع إقليم كردستان .. هذا نص الاتفاق (وثائق)

2018/11/25 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

حصلت “النور نيوز” على نسخة من المحضر الذي عقد بين السلطات في بغداد، وإقليم كردستان، بشأن توحيد التعرفة الكمركية في عموم المحافظات، والذي عقد بناء على أمر رئاسة مجلس الوزراء، مطلع تشرين الثاني الجاري.

وبين المحضر ، أن المجتمعين أوصوا بالنقاط التالية:

1- التزام كمارك إقليم كردستان بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (۲۱۰) لسنة ۲۰۰۹ المتعلق بتحديد سنوات دخول السيارات.

2- قيام وزارة الزراعة الإتحادية ووزارة الزراعة في اقليم كردستان بالتنسيق فيما

بينهما عند إصدار رزنامة زراعية موحدة .

3- قيام وزارة الزراعة الإتحادية بمراجعة قرارات المتعلقة بمنع إستيراد المحاصيل الزراعية والخضروات إضافة إلى النباتات والشتلات من بعض دول الجوار والعالم.

توحيد إجراءات الإدخال الكمركي المؤقت وإعتماد قانون الكمارك والتعليمات الصادرة بموجبه وموافقات الجهات القطاعية؟

5- التنسيق مباشر بين الهيئة العامة للكمارك الإتحادية والكمارك في اقليم كردستان فيما يتعلق بالشأن الكمركي وإعتماد عناوين البريد الإلكتروني الرسمية للتبليغات وتبادل المراسلات الحكومية وتأييد صحة صدورها .

6- قيام وزارة التجارة/ الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية باعتماد البنود الرئيسية الأقسام الواردة في قانون التعريفة الكمركية رقم (۲۲) السنة ۲۰۱۰.

7- إلغاء النقاط الكمركية الواقعة على الطرق البرية بين إقليم كردستان والمحافظات المحاذية للإقليم لكونها بينه تفشت فيها ظاهرة الفساد المالي والإداري يصعب السيطرة عليها بسبب إنعدام البنى التحتية اللازمة لإستيعاب الإرساليات وإلحاقها الضرر بسائقي الشاحنات والمستوردين على حد سواء.

8- إلغاء قراري مجلس الوزراء رقم (۱۸۹) الذي إعتمد مبدا الترسيم المقطوع على أساس حجم الحاويات خلافا لقانون الكمارك وقانون التعريفة الكمركية ولمخالفته لقرار مجلس الوزراء رقم (۳۹۳) لسنة ۲۰۱۷.

9- إصدار قرار عن مجلس الوزراء بفرض رسم قدره (5%) على التبوغ والسكائر والمشروبات الكحولية يحول إلى وزارة الصحة / المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بعلاج الأورام السرطانية.

10- تزويد الهيئة العامة للكمارك / قسم التخطيط بالإحصاءات عن البضائع والسلع المستوردة الداخلة عن منافذ إقليم كردستان بهدف توحيد الإحصاءات وتزويد جهاز التقيسس والسيطرة النوعية بها بما يخدم صناعة القرار الإقتصادي الوطني وتبادلها مع كمارك الإقليم بشكل شهري.

11- إعتماد الهيئة العامة للكمارك الإتحادية السياقات المعتمدة من قبل كمارك الإقليم في إستيراد الذهب والمعادن الثمينة (الخام والمشغول) من حيث الرسم الكمركي وقيمة الضريبة عنها.

12- تشكيل لجنة من المختصين من الكمارك الاتحادية وكمارك الأقليم وممثلين عن الوزارات والجهات الأخرى ذات العلاقة لدراسة إعادة العمل بعبور البضائع (الترانزيت) لأهميته في دعم القطاع الخاص والإقتصاد الوطني.

13- إشراك ممثلين فنيين وحقوقيين من ذوي الخبرة والإختصاص عن كمارك إقليم كردستان في لجنة دراسة تعديل قانون الكمارك رقم (۲۳) لسنة ۱۹۸۳ المعدل النافذ.

إنفاذ قانون الموازنة المالية الإتحادية العامة في إقليم كردستان واعتماده من قبل كمارك إقليم كردستان خاصة ما يتعلق بالشأن الكمركي.

15- إنفاذ قانون الإستثمار رقم (۱۳) لسنة ۲۰۰6 المعدل وتطبيق ما يتعلق بالشأن الكمركي من قبل كمارك إقليم كردستان و تطبيق قانون الإستثمار لأقليم کردستان رقم (4) لسنة ۲۰۰6ما يتعلق بشان الكمركي من قبل الهيئة العامة للكمارك الإتحادية.

16- إعتماد عملة الدولار الأمريكي كأساس لإحتساب الرسوم الكمركية وأن يكون إستيفاءها بالدينار العراقي في كافة المنافذ الإتحادية وإعتماد سعر صرف الدولار بشكل موحد على اساس نشرة البنك المركزي العراقي وتحدد المراكز الكمركية المستثناة من ذلك لاحقا.

17- تشكيل لجنة عليا برئاسة الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية قانونيين من ذوي الخبرة عن الهيئة العامة للكمارك الإتحادية وكمارك إقليم كردستان لإعداد مشروع قانون لتنظيم العلاقة والإختصاصات المشتركة بينهما حسب المادة (114) من دستور جمهورية العراق لسنة ۲۰۰۵ وأن تنظر في الهيكل التنظيمي ومستوى التمثيل الإداري.

18- إعتماد بيان كمركی موحد (تصريحة كمركية تصدر باللغتين العربية والكردية إستنادا إلى المادة (55) من قانون الكمارك رقم (۲۳) لسنة ۱۹۸۳ النافذ.

19- إشراك ممثلين عن كمارك اقلیم کردستان من ذوي الخبرة في حالات إعداد أو تعديل أي تعليمات أو قرارات أو ضوابط تتعلق بالشأن الكمركي وإشراك ممثل عنهم بحضور كافة الإجتماعات والأنشطة والمؤتمرات داخل وخارج العراق.

20- توجيه الوزارات والجهات القطاعية ذات العلاقة كافة بتعديل كافة الوثائق والأختام واعتمادها باللغتين العربية والكردية إستنادا إلى أحكام المادة (4) من الدستور إجازة الإستيراد، البيان الكمركي، بيان الحمولة (المنافیست)، الوصولات الأخرى، وشهادات المطابقة.

21- تشكيل لجنة في الهيئة العامة للكمارك الإتحادية وبعضوية موظفين من ذوي الخبرة من كمارك إقليم كردستان تتولى إعداد دليل لتوحيد قوائم المواد الممنوعة والمقيدة والموقوفة والمحصورة والمواد المعفاة من الرسوم الكمركية حسب القوانين والقرارات والتعليمات النافذة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وان يتم إعتماده في كافة المنافذ الإتحادية

22- تشكيل لجنة في الهيئة العامة للكمارك بعضوية موظفين من ذوي الخبرة عن كمارك إقليم كردستان للنظر في تعديل نسب الرسوم الكمركية المفروضة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (۳۹۳) لسنة ۲۰۱۷ وأن تأخذ بنظر الإعتبار الشكاوى التي رافقت تطبيق القرار.

23- مراجعة قرارات حماية المنتج الوطني الصادرة عن مجلس الوزراء إستنادا إلى قانون حماية المنتج الوطني رقم (11) لسنة ۲۰۱۰ والتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة في الإقليم قبل إصدار القرارات المماثلة مستقبلا.

24- إلغاء كافة الإعفاءات من الرسوم الكمركية غير المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم (۲۳) لسنة 1984 النافذ والإلتزام بتطبيق الإعفاءات الواردة وفقا لأحكام القوانين النافذة حسب المادة (۸۰/أولا) منه.

25- قيام اللجنة المشكلة بالأمر الوزاري ( 9484/ 919 ) في ۲۰۱۸/ ۳ / ۱۱ بإستكمال إجراءات توحيد الأقيام الإستيرادية في موعد أقصاه (۲۰۱۸ / ۱۱ /۳۰)

26- توجيه كمارك إقليم كردستان بايقاف العمل بقرار سلطة الإئتلاف المؤقتة المنحلة رقم (۳۸) لسنة 2004 وتطبيق قانون التعريفة الكمركية رقم (۲۲) السنة ۲۰۱۰ وقرار مجلس الوزراء رقم (۳۹۳) لسنة ۲۰۱۷ وأن يتم التنسيق معها عند إجراء أي تعديلات على نسب الرسوم الكمركية مستقبلا.

27- السماح للهيئة العامة للكمارك الإتحادية بإرسال فريق للتفتيش والرقابة.

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