2018/11/25 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أكدت قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية التابعة للجيش الروسي، مواصلة رصد المناطق السكنية في مدينة حلب السورية، بعد قصف الارهابيين لها بقذائف سامة.وقال المتحدث باسم القوات كونستانتين بوتيمكين: “وصلت مجموعة التشخيص المتنقلة التابعة لمجمع المختبر الكيميائي في قاعدة حميميم الجوية الروسية، بواسطة طائرات النقل، في غضون ساعات إلى مدينة حلب حيث قصف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع الروسية: نراقب المناطق السكنية في حلب بعد قصفها بالكيميائي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع الروسية: نراقب المناطق السكنية في حلب بعد قصفها بالكيميائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).