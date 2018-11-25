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اشبيلية ينتزع صدارة الدوري الاسباني من برشلونة
2018/11/25 | 23:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رياضية- كلكامش برس؛ انتزع إشبيلية صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم من حامل اللقب برشلونة؛ بفوزه الصعب على ضيفه بلد الوليد 1-صفر الأحد على ملعب “بيثخوان سانشيز” في إشبيلية في المرحلة 13 للمسابقة المحلية.

أحرز هدف اللقاء الوحيد؛ البرتغالي أندريه سيلفا في الدقيقة 30 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة؛ ارتقى إشبيلية للصدارة برصيد 26 نقطة بفارق […]

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